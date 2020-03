Top van Eredivisie de baas in Elftal van de Week

Ajax voert de ranglijst aan, gevolgd door respectievelijk AZ, Feyenoord en PSV. Een logische top vier in de Eredivisie. Maar wie alleen naar de thuiswedstrijden, ziet een aardige verrassingen in het rijtje staan: FC Emmen.

De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft van de Oude Meerdijk een haast onneembare veste gemaakt. Uit dertien thuiswedstrijden pakte Emmen 29 punten. Dat zijn er slechts vier minder dan koploper Ajax. Ook dit weekend toonden de Drenthenaren dat zij in eigen huis moeilijk te pakken zijn. Dit keer was VVV het slachtoffer, die met 3-0 onderuit ging. Twee goals kwamen van de voet van Nikolai Laursen en dat leverde hem tussen het sterrenensemble van deze week een basisplaats op.

Ommekeer

Het woord crisis viel steeds vaker in Amsterdam. Ajax was uit vorm en de landskampioen verspeelde steeds meer punten. Scoren bleek ook moeilijk te zijn voor de hoofdstedelingen. In Heerenveen wist Ajax weer het net te vinden, inclusief de drie benodigde punten in de strijd om het kampioenschap.

Wellicht de ommekeer voor Ajax, die in Dusan Tadic en Donny van de Beek twee spelers voor het Elftal van de Week aflevert.

Geen rem

Sinds de aanstelling van Dick Advocaat als trainer gaat het in Rotterdam aardig voor de wind. Feyenoord is al maanden ongeslagen, rijgt de overwinningen aaneen en dat gaat ook nog eens gepaard met goed voetbal. Er staat geen rem op Feyenoord.

Ook tegen Willem II lieten de Rotterdammers in De Kuip zien hoe fris en fruitig zij het spel kunnen spelen. Marcos Senesi lijkt zijn miljoenen ook steeds meer, meer dan waard te zijn in de havenstad. Hij toonde zich een leider in de defensie, wat hem een plek in het Elftal van de Week opleverde.

AZ & PSV

AZ klopte vorige speelronde Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Toen deden de Alkmaarders dat met countervoetbal. In eigen huis moest de gedeeld koploper het heft in eigen handen nemen tegen ADO Den Haag. Dat ging de formatie van Arne Slot gemakkelijk af. Teun Koopmeiners en Fredrik Midtsjø zijn derhalve opgenomen in de basiself.

Lars Unnerstall laat wekelijks zien waarom hij een plek onder de lat verdiend bij PSV. De Duitser hield tijdens de lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen zijn doel knap schoon. Zijn ploegmakker Denzel Dumfries was verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd.

Elftal van de Week en Voetballer van het Jaar

Dit is het volledige Telesport Elftal van de Week van speelronde 26 van de Eredivisie.

In de Voetballer van het Jaar-klassement zijn spelers uit de top vier van de Eredivisie niet meegenomen, omdat zij nog een wedstrijd in te halen hebben. Dat zorgt voor deze top vijf: Deyovaisio Zeefuik voert de ranglijst aan en wordt op de voet gevolgd door Remko Pasveer (Vitesse), Chidera Ejuke (Heerenveen), Mitchell van Bergen en Mats Köhlert (Willem II).