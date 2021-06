PSV haalt Marco van Ginkel voor vijfde keer naar Eindhoven

Het is de vijfde periode dat Van Ginkel de overstap maakt naar PSV. Voorheen deed hij dat steeds op huurbasis van Chelsea. Van Ginkels laatste optreden bij Chelsea was het League Cup-duel met Swindon Town in september 2013. De middenvelder heeft jarenlang aan de kant gestaan met blessures.

„Ik denk dat iedereen inmiddels wel weet dat ik me thuis voel bij PSV”, zegt Van Ginkel. „PSV is altijd goed voor mij geweest. De club heeft me geholpen tijdens mijn herstel en het contact tussen mij en PSV was ook in tijden dat ik hier niet speelde altijd hecht.” De Nederlander kijkt er naar uit om volgend seizoen te strijden om het kampioenschap en wil „een voorbeeld zijn voor de talentvolle spelers in onze selectie.”

Directeur voetbalzaken John de Jong van PSV is blij dat hij Van Ginkel heeft kunnen vastleggen. „Marco is in leiderschap en karakter een voorbeeld voor jong en oud en kan nu hij volledig fit is nog meer zijn stempel drukken op het team dan hij afgelopen seizoen al deed”, zegt hij. Volgens De Jong leverde Van Ginkel daarvoor tijdens de laatste drie wedstrijden van het seizoen al het bewijs. „De manier waarop Marco met zijn sport omgaat omschrijft zich het best als enorm professioneel. Het feit dat hij zich na zijn blessure terugknokte onderstreept dat.”