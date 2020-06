Bottas: ’Mercedes gaat niet voor Vettel’

„Ik en het team zijn altijd eerlijk tegenover elkaar geweest over de situatie en hoe het verder gaat, als we het hebben over contractuele zaken”, aldus Bottas tegenover Sky Sports. „Ik heb een vrij duidelijk bericht gekregen dat ze de komst van Sebastian niet overwegen. Dus ik zei: ’prima, maak je geen zorgen’.

Vorige maand werd bekend dat viervoudig wereldkampioen Vettel na dit seizoen vertrekt bij Ferrari, waar hij wordt opgevolgd door Carlos Sainz (nu McLaren). Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes, waar hij sindsdien elke keer een contract voor een jaar tekende. Namens het dominante team won hij in totaal zeven races, maar was het duidelijk dat de inmiddels zesvoudig wereldkampioen Hamilton de onbetwiste kopman was.

Teambaas Toto Wolff zei onlangs dat hij de komst van Vettel niet kon uitsluiten, maar dat de huidige focus ligt op Hamilton en Bottas. Over zowel de toekomst van Mercedes als Formule 1-team als die van Wolff als eindverantwoordelijke wordt eveneens veelvuldig gespeculeerd.