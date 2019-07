Max Verstappen Ⓒ Reuters

SILVERSTONE - Plots ziet de wereld er heel anders uit. Na een vierde plek in het Franse niemandsland was het duidelijk dat het zo niet veel langer meer kon. Nu, twee race-weekenden later, kan Max Verstappen zelfs in de kwalificatie wedijveren met de big boys. Dat belooft nog wat voor de Grand Prix van zondag op Circuit Silverstone.