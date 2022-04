Judd Trump na thriller tegen Ronnie O’Sullivan in finale WK snooker

Aanvankelijk leek het een eenvoudige klus te worden voor Trump. Williams, die tot de halve finale een ijzersterke indruk had gemaakt, begon belabberd en keek naar de eerste sessie al tegen een 7-1 achterstand aan. De Welshman knokte zich vervolgens knap terug en kwam tot 14-14. Williams had zijn vorm van de eerste ronden weer helemaal te pakken en produceerde hoge break na hoge break.

In de laatste frames begon hij weer meer fouten te maken. Trump was ook allerminst foutloos, waardoor het een steeds boeiender gevecht werd. Uiteindelijk bleek Trump de sterkste en sleepte hij het beslissende frame binnen. Trump liep daarin snel tot 50-1 en zette Williams met de rug tegen de muur. Even leek concentratieverlies nog voor de ommekeer te zorgen, maar de achterstand was te groot voor Williams om het tij nog te keren.

Trump moet het in de finale opnemen tegen O’Sullivan. The Rocket had bij het ingaan van de laatste sessie al een voorsprong van 15-9 op Higgins en was dus al dicht bij de eindstrijd. Higgins won nog het eerst frame van de slotsessie, maar daarna moest de Schot toezien hoe O’Sullivan een frame won en zodoende zeven frames kreeg om de wedstrijd te beslissen. Bij zijn eerste poging miste O’Sullivan nog de scherpte, maar in het frame erop was het wel raak met een fraaie plant bepaalde hij de eindstand op 17-11.