Nyck de Vries: ‘Ik vecht altijd om te overleven’

Helmut Marko, verantwoordelijk voor het coureursbestand van Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri, gaf eerder al aan dat De Vries een denkbeeldige ‘gele kaart’ heeft gekregen en dat hij tijdens de races in Imola, Monaco en Barcelona beterschap moet tonen. De race in Imola viel vorig weekeinde letterlijk in het water.

,,Ik heb fouten gemaakt, maar ik ben een mens en dat gebeurt soms”, zegt De Vries in aanloop naar de Grand Prix in zijn woonplaats Monaco. ,,Alles draait om presteren, maar dat is mijn hele loopbaan al zo. Het is nooit anders geweest. Formule 1 is zonder twijfel een groter platform en er is meer media-aandacht, dus er wordt ook meer geschreven. Je vecht als coureur altijd om te overleven en om je carrière zo goed mogelijk voort te blijven zetten.”

Zelfkritisch

De Vries erkent dat hij wel moet verbeteren na moeizame momenten tijdens de laatste race-weekenden in Baku en Miami. ,,Ik vind dat ik zelfkritisch ben en wil het beste van mezelf laten zien. Dat heb ik nog niet gedaan. Wellicht ben je dan soms wat ongeduldig of te gretig, maar het voelt oprecht niet anders dan eerdere jaren in andere klasses.”

De Vries bijt ook van zich af als hij de opmerking hoort dat het snelheidsverschil tussen hem en teamgenoot Yuki Tsunoda, in het voordeel van de Japanner, door de races heen groter zou zijn dan bij alle andere renstallen.

,,Daar kan ik helemaal niets mee. Ik heb niet het gevoel dat ik heel veel tekortkwam in veel races. In Melbourne heb ik bijvoorbeeld negentig procent van de race met schade gereden en op verkeerde banden. Tijdens de eerste race in Bahrein heb ik geen pitstop gemaakt tijdens de virtual safety car, wat me opbrak. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat rekensommetje is makkelijk te maken.”