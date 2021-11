Cuco Martina keert terug in Eredivisie

De international van Curacao zit mogelijk morgen al in de wedstrijdselectie van Go Ahead voor de uitwedstrijd tegen Willem II. Martina was transfervrij na beëindiging bij zijn contract bij Everton in de zomer van 2020. De 32-jarige Martina heeft de afgelopen jaren weinig gespeeld.

In het seizoen 2018/2019 kwam hij voor het laatst frequent in actie, toen als huurling van Everton bij Feyenoord, de club waarvoor de Rotterdammer ook als jeugdspeler uitkwam. Via RBC Roosendaal en RKC Waalwijk kwam Martina terecht bij FC Twente, waar hij zijn grote doorbraak beleefde en een transfer naar Southampton afdwong. In Engeland speelde hij verder voor Stoke City en Everton.