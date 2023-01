Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach Jos Lansink van springruiters geeft uitzonderlijk inkijkje Nederlandse toppaarden leveren jaarlijk anderhalf miljard euro: dit is waarom

Paardensportlegende Jos Lansink geeft antwoord op de vraag: hoe ontwikkel je een jong paard tot een wereldtopper waar miljoenen euro’s op wordt geboden? Ⓒ René Bouwman

Volgens insiders gaat er jaarlijks zo’n anderhalf miljard euro (!) om in de verkoop van Nederlandse spring- en dressuurpaarden aan het buitenland. Edele viervoeters die in ons land zijn opgeleid, zijn mateloos populair en dit weekend staan ze tijdens Jumping Amsterdam in de RAI weer vol in de spotlights. Maar hoe ontwikkel je een jong paard tot een wereldtopper waar miljoenen euro’s op wordt geboden? Expert Jos Lansink, bondscoach van de Nederlandse springruiters, geeft een uitzonderlijk inkijkje.