Verstappen vierde in eerste vrije training

De coureur van Red Bull Racing moest met zijn 1.33,331 ruim acht tienden toegeven op de Mercedessen van Lewis Hamilton (eerste) en Valtteri Bottas (tweede). Charles Leclerc noteerde de derde tijd.

Teamgenoot Pierre Gasly reed de zesde tijd, op een halve seconde achterstand van Verstappen. Veel coureurs hadden in de training moeite hun bolide in bedwang te houden op circuit Paul Ricard. Ook Verstappen miste de nodige grip en dat leidde tot een slippertje in de tweede ’chicane’, waar de coureurs vanuit topsnelheid (meer dan 300 kilometer per uur) hard moeten afremmen voor de bocht.

De Red Bull is voorzien van een nieuwe upgrade van de Honda-motor. Het team hoopt daarmee het verschil in snelheid met Mercedes en Ferrari weer wat kleiner te maken. De Grand Prix van Frankrijk is de achtste race van het jaar. Hamilton won al vijf races en gaat riant aan de leiding in het kampioenschap. Verstappen staat vierde. De Limburger eindigde vorig jaar als tweede in de Franse race, achter Hamilton.

