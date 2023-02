Voetbalclubs geven met 1,5 miljard euro nieuw recordbedrag aan transfers uit

Mogelijk speelde mee dat anders dan bij andere winterse transferperiodes het WK nu net was afgelopen. Ook is de voetbalwereld steeds verder in zijn herstel van de coronacrisis. Vorig jaar januari lagen de transferuitgaven op zo’n 930 miljoen euro.

Met name Chelsea baarde opzien met zo’n 300 miljoen euro aan transferuitgaven. In totaal waren er bijna 4400 internationale transfers in het mannenvoetbal, ook een nieuw record.

Ook bij de vrouwen was sprake van een record, maar kwamen de uitgaven met een kleine 745.000 euro toch fors lager uit. Er waren 341 internationale transfers. Colombiaanse clubs trokken de meeste speelsters aan, 35.