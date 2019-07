Gediskwalificeerd Tour-tweetal gebroederlijk naast elkaar

„Dat ze straf moeten krijgen, daar zijn we het zelf ook wel over eens”, vertelde Plugge na het samenzijn aan verslaggevers. „Maar dat ze de Tour uit moeten, dat is wel heel erg zwaar. Het is een eenmalig incident en daarvoor moeten ze worden bestraft, met bijvoorbeeld een gele kaart.”

Rowe sneed Steven Kruijswijk af en Martin nam het vervolgens op voor zijn kopman. De Duitser versperde Rowe de weg, waarna de Brit weer een slaande beweging maakte. „Het is niet goed wat we hebben gedaan, maar dit is wel een heel zware straf”, zei Martin. „Zo wil ik de Tour natuurlijk niet verlaten. Ik wil mijn ploeg nog helpen in de zware etappes die volgen.”

Martin en Rowe kwamen na hun diskwalificatie met een gezamelijk videostatement. Gebroederlijk zaten ze naast elkaar en staken de hand in eigen boezem. Beide coureurs gaven toe dat ze fout zaten, maar dat het gebeurde in het heetst van de strijd.

Zowel Jumbo-Visma en Team Ineos zijn in beroep gegaan tegen de uitsluiting van Martin en Rowe.