Ajax houdt touwtjes in handen

Trainer Erik ten Hag (l) in gesprek met directeur Edwin van der Sar. Ⓒ ANP

In zijn derde seizoensvoorbereiding als trainer van Ajax kent Erik ten Hag naar verwachting voor het eerst de luxe, dat hij kan bouwen zonder de tijdsdruk van cruciale Europese voorrondewedstrijden vroeg in het seizoen. Al houdt de Ajax-trainer wel nog een slag om de arm. Niet vanwege de pogingen achter de schermen van AZ om door middel van de gang naar de CAS alsnog het groepsticket voor de Champions League weg te kapen, maar vanwege mogelijke onvoorziene ontwikkelingen in het restant van het kampioenenbal 2019/2020, dat vanaf vrijdag wordt afgewerkt.