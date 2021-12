Video: Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat crowdsurfend en dansend helemaal los

Wolff, die met Mercedes het wereldkampioenschap na een zinderende ontknoping aan Max Verstappen en Red Bull Racing moest laten, dompelde zich in de kleine uurtjes onder in het feestgedruis in Abu Dhabi.

Op verschillende video’s die op social media circuleren is te zien hoe de 49-jarige Oostenrijker na het slot van een hectisch seizoen even alle stress van zich af gooit. Dansend, zingend en crowdsurfend begeeft Wolff zich door de feestende massa in Abu Dhabi!

