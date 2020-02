Yuta Nakayama bezorgt PEC zege op Groningen

Het zag er in de eerste helft lang niet naar uit dat de thuisploeg op voorsprong zou komen. FC Groningen kreeg de beste kansen. Romano Postema, die in basis begon voor de aan Stade Reims verkochte Kaj Sierhuis, zag zijn schot gekeerd worden door doelman Michael Zetterer. De keeper redde ook op een kopbal van Joel Asoro.

Vlak voor rust bezorgde Yuta Nakayama PEC de voorsprong. Hij kopte raak uit een corner van Gustavo Hamer. FC Groningen zocht in de tweede helft naar de gelijkmaker, maar kon nauwelijks een gaatje vinden in de defensie van Zwolle. Schoten van Ajdin Hrustic en Ahmed El Messaoudi gingen naast. Invaller Kian Slor bij de Groningers zag zijn schot in blessuretijd op de paal belanden.

Aanvoerder Bram van Polen speelde zijn 206e eredivisiewedstrijd voor PEC. Daarmee passeerde hij Alex Booy en is hij de Zwolle-speler met de meeste eredivisieduels. Van Polen is bezig aan zijn dertiende seizoen bij PEC. Vijf daarvan speelde hij in de eerste divisie.