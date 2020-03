FIFA legt WK-kwalificatie in Azië per direct stil

Voor de wedstrijden die voor eind maart en begin juni op het programma staan, worden nieuwe data gezocht. De FIFA geeft de Aziatische landen wel de mogelijkheid om toch op de internationale speeldagen in maart of juni te voetballen als er geen gezondheidsrisico’s zijn en de betrokken ploegen het onderling eens zijn.

Incomplete loting

Ook de play-off om een olympisch ticket tussen de voetbalsters van Zuid-Korea en China wordt verplaatst. De FIFA verschuift het tweeluik van april naar begin juni. Dat betekent dat bij de loting voor het olympische voetbaltoernooi op 20 april in Tokio nog niet het volledige deelnemersveld bekend is. De Nederlandse voetbalsters debuteren komende zomer op de Spelen.

In Azië is de WK-kwalificatie aanbeland in de tweede ronde. Voor de laatste wedstrijden uit deze ronde moeten nieuwe data worden gevonden. De derde ronde, waarin het gaat om plaatsing voor het WK van 2022 in Qatar, zou begin september moeten starten.

Bekijk ook: Publiek niet welkom bij ontsteken olympische vlam

In Europa wordt voorlopig ’gewoon’ doorgevoetbald, maar in steeds meer landen gebeurt dat wel zonder publiek. In Italië blijven de stadions zeker tot begin april dicht voor het publiek en ook in Bulgarije, Denemarken en Roemenië wordt vanwege het rondwarende coronavirus voorlopig in lege stadions gespeeld.

In de Champions League is deze week geen publiek welkom bij de wedstrijden Valencia - Atalanta (dinsdag) en Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (woensdag).