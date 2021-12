Premium Het beste van De Telegraaf

’We zijn nog steeds op zoek naar stabiliteit’ AZ-trainer Pascal Jansen weet niet of er over zijn positie is gesproken

Door Steven Kooijman

Pascal Jansen Ⓒ ANP Pro Shots

ALKMAAR - Pascal Jansen benadrukte na afloop van de 3-1 zege op Sparta dat hij de afgelopen dagen niet meer druk had gevoeld dan normaal. In het geruchtencircuit circuleert het verhaal dat er afgelopen dagen binnen AZ over de positie van de 48-jarige hoofdtrainer is gesproken.