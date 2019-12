AZ geeft ogen de kost op Old Trafford

En dus toog AZ met liefst 22 spelers naar Manchester. Inclusief de geschorste Myron Boadu en Hakon Evjen, de Noorse aankoop die in januari officieel bij de groep aansluit en wellicht zijn Europese debuut mag maken in de knock-outfase.

Myron Boadu, Calvin Stengs, Owen Wijndal en Kenzo Goudmijn trainen op de topmat van Old Trafford. Ⓒ Ed van de Pol

De aanwezigheid van spits Boadu, de jonge international die tegen Partizan tegen rood aanliep, had meerdere redenen. De eerste: het is samen uit, samen uit in het Alkmaarse, waar teamgeest en werklust hoog in het vaandel staan. De tweede: er moest gewoon getraind worden door de jonge international. „Voor je het weet is het zondag”, verklaarde trainer Arne Slot, doelend op de kraker tegen Ajax, de wedstrijd die ongelooflijk leeft in de kaasstad en de Zaanstreek. De verwachting is dat Ferdy Druijf, de man van de twee bevrijdende goals tegen Partizan twee weken geleden, Boadu vervangt.

AZ-captain Teun Koopmeiners na de training met vriendin Rosa, familie en vrienden in het ’Theatre of Dreams’. Ⓒ Ed van de Pol

In de coulissen van het Theatre of Dreams sprak aanvoerder Teun Koopmeiners met gevoel voor dramatiek van een droomweek: „We spelen zowel vanavond als zondag om de eerste plaats”, glunderde de aanvoerder, die even later met vriendin Rosa en familie en vrienden op de foto ging. Ach, wie liet zich niet vereeuwigen in het legendarische stadion? Zelfs Arne Slot en zijn assistenten Pascal Jansen en Marino Pusic lieten zich verleiden.

