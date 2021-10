Max Verstappen looft team: ‘Heel sterke prestatie’

,,Mijn eerste ronde in Q3 was niet geweldig en in de laatste ronde begon het een beetje te miezeren, dus ik wist niet zeker of ik mijn tijd vast kon houden. Gelukkig was het genoeg om pole te pakken”, aldus Verstappen, die zijn team Red Bull complimenteerde en stelde dat zijn auto een stuk beter aanvoelde dan vrijdag. ,,Met Sergio Pérez ook nog op de derde plaats is dit een heel sterke prestatie als team. Hopelijk kunnen we dat zondag herhalen.”

Hamilton was met Mercedes erg rap in de eerste vrije training op vrijdag, maar zag dat hij een dag later niet was opgewassen tegen Verstappen. ,,Die gasten waren enorm snel”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. ,,Met die laatste ronde was ik wel tevreden, ik denk dat het alles was wat erin zat. Hopelijk kunnen we morgen een goede race hebben, direct richting bocht 1.”

