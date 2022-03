Zijn de opvolgers van Stengs, Boadu, Wijndal en Koopmeiners bij AZ in aantocht?

Voetbal

VIDEO: Heldenrol Jaïro Riedewald in FA Cup

Duels in de FA Cup en DFB Pokal kregen dinsdagavond een Nederlanders tintje. Jaïro Riedewald werd matchwinnaar namens Crystal Palace, terwij Sheraldo Becker doel trof voor Union Berlin. In Engeland was er bovendien speciale aandacht voor de oorlog in Oekraïne.