Medaillespiegel: Nederland blijft vierde na shorttrackgoud

Nederland blijft maandag naar alle waarschijnlijkheid op twaalf gewonnen medailles staan. Zowel bij het langebaanschaatsen als het shorttrack staan geen wedstrijden op het programma. Monobobleester Karlien Sleper komt wel in actie in de beslissende derde en vierde run in Yanqing, maar na de eerste twee runs is een medaille voor haar al uit zicht.

Noorwegen heeft dankzij de negende gouden medaille, gewonnen door biatlete Marte Olsbu Røiseland, de leiding in de medaillestand overgenomen van Duitsland. De Duitsers pakten één keer minder goud. Noorwegen heeft nu 21 medailles gewonnen tegenover veertien voor Duitsland. De Amerikanen staan nog steeds derde in de medaillespiegel dankzij het goud van schaatsster Erin Jackson op de 500 meter.