Michael Jordan is racisme in VS zat: ’Het is genoeg geweest’

„Ik ben diep bedroefd, boos en gepijnigd. Ik voel iedereens pijn en verontwaardiging”, aldus de 57-jarige Jordan. „Ik sta achter de mensen die het ingewortelde racisme tegen donkere mensen willen stoppen.”

Jordan vindt dat mensen zich moeten laten horen, maar wel op gepaste wijze. De afgelopen dagen werden er veel winkels geplunderd, politieauto’s in brand gestoken en gebouwen vernield. „We moeten op een vredevolle manier doorgaan met het gevecht tegen onrechtvaardigheid en onze verantwoordelijkheid nemen”, aldus de Amerikaanse sportheld.

„Onze stem moet de druk op de leiders verhogen om de regels aan te passen en anders moeten we ons stemrecht gebruiken voor rigoureuze veranderingen. Ik heb de antwoorden niet, maar onze collectieve stem laat sterkte zien; we laten ons niet scheiden door anderen.”

Serena Williams

Serena Williams deelde eerder op de dag een boodschap van haar sponsor Nike, die de slogan ’Just Do It’ verving door ’For Once: Don’t Do It’. „We moeten niet doen alsof het geen probleem is in de Verenigde Staten”, schreef Williams bij het filmpje.

Opvallend genoeg werd het filmpje van Nike gedeeld door concurrent Adidas. „Alleen samen kunnen we dit veranderen”, luidde het commentaar van Adidas.

Ook veel andere grote sporters spreken zich uit over de zaak. „George is vermoord. George was geen mens voor die agent, die z’n leven langzaam en met opzet wegnam”, schreef Stephen Curry van Golden State Warriors een paar dagen geleden al op social media.