Hordeloopster Visser tweede bij EK voor landenteams in Polen

Voor Visser was het pas haar tweede wedstrijd dit jaar op de 100 meter horden. Op de FBK Games in Hengelo eerder deze maand kwam ze tot 12,71. Met de tweede plaats bezorgt ze de Nederlandse atletiekploeg 15 punten in het klassement.

Niels Laros eindigde als derde op de 1500 meter. De 18-jarige atleet moest alleen de Spanjaard Mohamed Katir en de Portugees Isaac Nader voor zich dulden en finishte in 3.37,59 minuten.

Peeters

Cathelijn Peeters liep de 400 meter horden en werd eveneens derde. Ze kwam achter Carolina Krafzik uit Duitsland en Ayomide Folorunso uit Italië over de finish, in 54,97 seconden. Europees kampioene Femke Bol liep een dag eerder de 400 meter.

Smidt

Nick Smidt zorgde bij de 400 meter horden voor de derde tijd. Hij werd in 48,95 seconden achter de Italiaan Alessandro Sibilio tweede in zijn race, maar ook de Turk Ismail Nezir was in de andere serie iets sneller.