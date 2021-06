Racefenomeen Valentino Rossi ereburger van Assen

Het ereburgerschap heeft een exclusief karakter en wordt bij zeer hoge uitzondering verleend. Rossi is pas de vierde persoon die ereburger van de gemeente Assen is geworden. De gemeente vindt dat de zevenvoudig MotoGP-wereldkampioen deze onderscheiding heeft verdiend, grotendeels dankzij zijn sportieve prestaties op het beroemde Drentse circuit. Rossi is bovendien zeer geliefd onder Nederlandse motorrace-fans. Sinds jaar en dag wordt de Stekkenwal-tribune omgedoopt tot Rossi-tribune, waar tijdens de Dutch TT normaal gesproken meer dan duizend Rossi-aanhangers bivakkeren, gehuld in bijpassende gele kledij.

Het kan zomaar zo zijn dat Rossi zondag, als de negentigste (!) editie van de TT Assen begint, voor de laatste keer aan de start staat op de razendsnelle Nederlandse baan. Vele kenners vrezen immers dat The Doctor, die na vele jaren van succes momenteel een mindere periode kent, na dit seizoen zal stoppen.

Zijn laatste overwinning in Assen behaalde Rossi in 2017. De TT Assen, die zondag om 14.00 uur begint, is de laatste Grand Prix in de hoogste klasse van de motorsport voor de zomerstop.