Spaanse media sorteren onbeschaamd voor op exit Koeman: ’Met deze vraag lijkt het of ik al weg ben’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Ronald Koeman bekijkt de warming-up van zijn spelers. Ⓒ REUTERS

BARCELONA - Ronald Koeman stapt lachend de perszaal op het Ciutat Esportiva binnen. „Ik herinner me zojuist een zin van Louis van Gaal”, aldus de coach van FC Barcelona, als hij plaatsneemt achter de desk. „Amigos de la prensa…” Zijn ’vrienden van de Spaanse pers’ wachten vervolgens met grote ogen of er opnieuw een stukje Barça-historie wordt geschreven. Maar het ’Felicidades, yo me voy’ (gefeliciteerd, ik vertrek), dat Van Gaal gebruikte bij zijn opstappen in 2000, laat Koeman achterwege.