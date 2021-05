Noa Lang bij laatste drie genomineerden ’Belgisch voetballer van het jaar’

Noa Lang–Club Brugge

Naast een nominatie voor de Youngster van het jaar, maakt Lang ook kans op de trofee voor Profvoetballer van het jaar. De jonge Nederlander brak in zijn eerste seizoen bij Club Brugge helemaal door. Met 15 doelpunten in 26 wedstrijden is hij de topscorer van blauw-zwart.

Raphael Holzhauser–K. Beerschot V.A.

Raphael Holzhauser zette in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau enkele sterke statistieken neer. Zo was hij de eerste speler die er in slaagde om meer dan 10 assists te geven en ook meer dan 10 keer te scoren. Holzhauser was goed voor 16 beslissende passes en 16 doelpunten.

Paul Onuachu–KRC Genk

Afgelopen seizoen was ook het jaar van Paul Onuachu. De spits van KRC Genk kon maar liefst 33 keer scoren en verbrak daarmee het record van andere KRC Genk-topschutter, Wesley Sonck. Met 33 doelpunten en 3 assists heeft Onuachu een aandeel in ongeveer de helft van de doelpunten van KRC Genk afgelopen seizoen.

Bron: Het Nieuwsblad