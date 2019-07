Davy Klaassen, trots op Ajax en klaar voor Oranje

Davy Klaassen (in het wit) kijkt toe tussen de andere reserves van Barcelona. Ⓒ BSR Agency

ZELL AM ZILLER - Na zijn mislukte avontuur bij Everton is Davy Klaassen (26) helemaal opgeleefd bij het Duitse Werder Bremen. De voormalige Ajacied heeft een goed debuutjaar achter de rug en maakt deze weken voor het eerst de volledige voorbereiding mee van de Bundesliga-club. Een heel nieuwe ervaring voor de zestienvoudig Oranje-international. „Het is wel heel zwaar. We moeten echt aan de bak.”