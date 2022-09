Buijs: ’Arjen Robben zoveel meer gegund in afscheidsjaar’

„Deed hij in een wedstrijd of op de training mee, dan ging het hem zo gemakkelijk af. Hij bevestigde altijd dat kwaliteit het verschil maakt. Omdat ik weet welke opofferingen hij zich allemaal getroostte, had ik hem het spelen van meer wedstrijden zo gegund. Voor al de energie en tijd die hij erin stak.” Volgens Buijs zat Robbens perfectionisme hem ook in de weg. „Op 70 procent kon hij spelen en het verschil maken, maar in zijn hoofd moest hij 100 procent zijn. Die belemmering liet hij pas los in de eindfase van het seizoen. Toen begon de tijd te dringen, omdat het afscheid aanstaande was.”

Robben, die het de technische staf nooit moeilijk maakte en ze juist vroeg hun eigen beslissingen te nemen (ook omtrent zijn rol), wilde niet op kunstgras spelen. Buijs: „Maar na een kwartiertje Sparta wilde hij mee naar FC Emmen en ook nog eens starten. Zeventig minuten, twee assists en een 4-0 zege later nam hij ons bij de hand naar de play-offs.”

Buijs kijkt terug op een ’prettige’ en ’leerzame’ samenwerking met Robben. „Jammer dat we niet meer van hem konden genieten en blessures hem zo vaak terugwierpen.”