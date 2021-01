Man van Serena Williams haalt uit naar ’seksistische clown’

„Op de leeftijd en het gewicht waar ze nu op zit beweegt ze niet meer zo makkelijk als vijftien jaar geleden”, liet de oud-prof weten in een interview op Roemeense televisie. „Serena was een sensationele speler. Als ze een beetje fatsoen had, zou ze ermee stoppen.”

Alexis Ohanian Sr., mede-oprichter van Reddit, reageerde op Twitter als door een adder gebeten op de woorden van Tiriac. „Ik zeg niks geks als ik zeg dat niemand ook het maar ook iets kan schelen wat Tiriac zegt.” Om er later aan toe te voegen. „Ik hou me niet in als een seksistische clown aan mijn familie komt.”

Serena Williams met haar dochter Alexis Olympia Ohanian Jr.. Ⓒ AP

Williams veroverde in haar glansrijke 23 grandslamtitels, meer dan alle andere speelsters in het moderene tennistijdperk. „De laatste keer dat ik het checkte, had mijn dochter van drie meer grandslamtitels veroverd dan Tiriac.” Dat zit zo. In 2017 was Williams naar later bleek een paar weken zwanger toen ze in Australië haar laatste major veroverde.

In 2018 en 2019 bereikte Williams nog vier finales, maar die gingen allemaal verloren. In Melbourne jaagt ze vanaf 8 februari opnieuw op haar 24e grandslamtitel.