Verstappen bewijst tijdens nagenoeg foutloos seizoen dat hij de allerbeste coureur ter wereld is Max benadert de perfectie; Limburger zet Formule 1 naar zijn hand

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen laat Charles Leclerc kort na de start achter zich Ⓒ ANP/ EPA

’Dit is pas het begin’. Dat was vorig jaar december een kop boven een van de verhalen in De Telegraaf na de sensationele eerste wereldtitel van Max Verstappen, behaald in Abu Dhabi. In 2022 heeft de Limburger (25) de daad bij het woord gevoegd. En als de voortekenen niet bedriegen, kan Verstappen de komende seizoenen nog veel meer gaan oogsten.