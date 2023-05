Degradatie Cambuur een feit na forse thuisnederlaag tegen FC Utrecht

Lijfsbehoud was voor de Friezen voor aanvang van het duel al een utopie. De club moest alle vier de resterende duels winnen en dan mocht Emmen of Excelsior geen enkel punt meer pakken. Bovendien moest er ook een enorm verschil in doelsaldo worden goedgemaakt.

Het laatste sprankje hoop van de ploeg uit Leeuwarden verdween vlak voor rust definitief. Nota bene oud-speler Sander van de Streek kopte raak. Enkele minuten later trof Anastasios Douvikas doel. De Griekse topschutter was in de tweede helft nogmaals trefzeker, dit keer vanaf de strafschopstip.

De Domstedelingen staan hierdoor nog vaster op de zevende plaats dan voorheen. Er moet iets raars gebeuren in de laatste speelronden wil de club op een andere positie eindigen.