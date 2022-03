Erik ten Hag: ’Dit is een ander Feyenoord dan de afgelopen seizoenen’

Video

‘Dit is sneer van Lil Kleine aan Jaimie Vaes!’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week goed nieuws over de gezondheid van Hans Kazàn. Verder over de vrijlating van Lil Kleine en de ophef over Chateau Bijstand. Ook snapt ...