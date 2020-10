Ontdekking WADA: achttien gewichtheffers knoeien met urinestalen

„WADA is geschokt door wat de onderzoeksafdeling heeft ontdekt tijdens een onderzoek”, zei WADA-president Witold Banka. Het WADA zegt over een nieuwe methode te beschikken om geknoei met monsters te herkennen, zo werd gemeld bij de presentatie van de voorlopige resultaten van een onderzoek dat drie jaar heeft geduurd.

„Het onderzoek in het gewichtheffen was complex, moeilijk en tijdrovend en er waren veel obstakels op onze weg”, zei Gunter Younger, onderzoeksdirecteur bij WADA. „De angst en stilte die deze sport beheerst, is een aanzienlijke belemmering geweest. Te lang hebben nette gewichtheffers te maken gehad met een diepgewortelde dopingcultuur in hun sport, waarbij het uitdragen van angst ervoor zorgde dat de waarheid verborgen bleef.”

Het Internationaal Olympisch Comité heeft eerder zijn bezorgdheid geuit over gewichtheffen en de door schandalen getroffen sport kan zelfs worden uitgesloten van de Olympische Spelen van Parijs in 2024.