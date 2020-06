Rostov mist herstart competitie door reeks coronabesmettingen

Als gevolg daarvan gaat de voltallige selectie inclusief de stafleden twee weken in thuisisolatie. De komende duels zijn tot nader order uitgesteld.

Bij de huidige nummer 4 van de Russische ranglijst zijn ruim veertig personen met de besmette spelers in nauw contact geweest. Het is nog niet duidelijk hoeveel clubmensen in totaal het virus hebben opgelopen.

„We waren klaar voor onze wedstrijd tegen Sotsji”, liet voorzitter Artasjes Aroetjoenjants weten. „Maar in het leven heb je het niet altijd voor het zeggen. We hebben helaas zes zieke spelers. Dit is pure overmacht.”