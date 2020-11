Kira Toussaint zwemt wereldrecord op 50 rug: ‘Hier mikten we op’

Kira Toussaint zwom zaterdag een wereldrecord. Ⓒ HH/ANP

25,60. Dat is de nieuwe mondiale toptijd op de 50 meter rugslag (kortebaan), die Kira Toussaint zaterdag realiseerde tijdens het zes (!) weken durende toernooi van de International Swimming League in Boedapest. ,,Een geweldige prestatie’’, reageert haar trainer en bondscoach Mark Faber. ,,Dit was al sinds de EK kortebaan iets waar we dit jaar op wilden mikken.’’