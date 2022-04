KNVB draait toppers Feyenoord-PSV en AZ-Ajax om

Het duel met PSV wordt nu afgewerkt om 16.45 uur in plaats van 14.30. De wedstrijd AZ-Ajax is daardoor naar voren gehaald. „De wijziging heeft te maken met het verzoek van Feyenoord aan de KNVB om de tijden aan te passen. Vanwege hun Europa Conference League-wedstrijd tegen Olympique Marseille hebben de Rotterdammers zo meer rust in de voorbereidingen. In het kader van de veranderagenda van de clubs in de Eredivisie wordt een dergelijk verzoek mits dit haalbaar is door de KNVB gehonoreerd”, meldt de KNVB.

„Omdat tevens de afspraak is dat de wedstrijden van de topclubs niet gelijktijdig worden gespeeld (behalve in de laatste twee speelrondes van het seizoen, waarin alle clubs tegelijkertijd spelen), verschuift AZ-Ajax naar 14.30 uur”, aldus de KNVB.

Arne Slot hoopte ook dat de wedstrijden bij FC Utrecht (afgelopen weekend) en Fortuna Sittard (komende zondag) konden worden verzet. „We hebben wat andere verzoeken liggen. We kijken of er op dezelfde manier kan worden meegewerkt als een paar jaar geleden”, vertelde de trainer van Feyenoord.

Daarmee doelde hij op het feit dat een aantal Eredivisie-duels van Ajax in 2019 werd verzet omwille van de Champions League-campagne van de Amsterdammers, die uiteindelijk in de halve eindstrijd van de Champions League strandden.