Brian Brobbey stelt Ajax-fans gerust: ’Dat doe ik honderd procent zeker’

Brian Brobbey snelt weg bij Martin Angha. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De naam is Brobbey, Brian Brobbey. De 18-jarige spits van Ajax trad tijdens het duel met Fortuna Sittard (5-2) in de voetsporen van clublegendes als Johan Cruijff, Marco van Basten en Patrick Kluivert door bij zijn debuut in Ajax 1 te scoren. „Dit was mijn mooiste lelijke doelpunt ooit”, beschreef de Amsterdammer de belangrijke 3-1 treffend.