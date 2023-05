PSG-trainer over ’Messi-soap’: ’Samenleving lijkt wel op hol geslagen’

„Ik ben door de directie op de hoogte gebracht”, zei Galtier tijdens een persconferentie voor het uitduel van zondag met Troyes. „Maar ik heb toen ook direct besloten om mezelf te onthouden van commentaar. Ik ben ook maar een werknemer van deze club.”

Gesprekken

Paris Saint-Germain wil niet bevestigen dat Messi voor twee weken geschorst is. Galtier weet niet of hij dit seizoen nog een beroep kan doen op de Argentijn. „We zien wel wat er gebeurt en of Messi weer terugkomt. Natuurlijk vinden er gesprekken plaats. Ook met Messi zelf.”

Galtier neemt afstand van de supporters die het vertrek van Messi en Neymar eisen. PSG heeft besloten om de twee aanvallers extra te beveiligen na demonstraties van de harde supporterskern van de club uit Parijs. „Onze samenleving lijkt wel op hol geslagen”, zei de coach van de koploper van de Franse competitie. PSG heeft een voorsprong van vijf punten op Olympique Marseille, de huidige nummer 2 van de ranglijst.