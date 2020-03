Van Gerwen imponeert opnieuw bij UK Open

De openingsfase van de partij was van een hoogstaand niveau. Zo gooide Cross over de eerste vijf legs een gemiddelde van 107 en kwam Van Gerwen ook boven de 101 uit. Cross stapte de eerste pauze met een 3-2 voorsprong binnen. De Britse topdarter kroonde zich in 2018 tot wereldkampioen. Op de weg naar die sensationele titel verschalkte hij in de halve finales in een zinderende partij Van Gerwen, die destijds een handvol aan wedstrijdpijlen miste.

Turbo Van Gerwen

In het vervolg van de wedstrijd plaatste Van Gerwen in de zevende leg een eerste break en nam daarmee voor het eerst de leiding en liep vervolgens ook snel uit naar 5-3. In die fase zakte Cross qua niveau ver terug en zette Mighty Mike daarentegen de turbo aan. Zo krikte Van Gerwen zijn gemiddelde op tot zo’n 110 en zakte Cross onder de 100 punten per drie pijlen. De 30-jarige Vlijmenaar pakte na de tweede pauze opnieuw de beurt van zijn opponent af en sloeg zo een comfortabel gat van drie legs. Daarna was de strijd beslist, zegevierde hij met 10-4 en stapte met een tevreden gevoel (gemiddelde 110,81) het podium af.

Michael van Gerwen legt Rob Cross vrij eenvoudig over de knie. Ⓒ PDC

Van Gerwen won eerder in het toernooi al van titelverdediger Nathan Aspinall (10-8), Jason Lowe (10-9) en James Wade (10-4). De drievoudig wereldkampioen wacht in 2020 nog altijd op zijn eerste toernooizege. Zo verloor hij op nieuwjaarsdag de WK-finale van Peter Wright en sneuvelde de Brabander bij The Masters al in de achtste finales. Op de vloertoernooien reikten Van Gerwen wel al twee keer tot een finale, maar wist die prestaties niet om te zetten in een eindzege. In Minehead ligt hij nu vooralsnog op titelkoers.

Jelle Klaasen strandt bij laatste acht

Jelle Klaasen liet zondagmiddag een uitgelezen kans liggen om zich net als Van Gerwen bij de laatste vier van de UK Open te voegen. De darter uit Goor verspeelde een voorsprong van 4-6, waarbij hij ook nog eens vier pijlen op de dubbel miste om het gat naar drie legs te brengen. Gurney profiteerde optimaal door 113 met drie pijlen van het bord te poetsen en zo de marge naar 5-6 te verkleinen en iets later de stand zelfs weer in balans (6-6) te brengen. Bij 9-9 kon Klaasen zijn tegenstander in de allesbeslissende leg niet meer bijbenen. Gurney startte met 180 en 140, waar de Nederlander vervolgens moeilijk de triples wist te vinden. Daardoor standde Klaasen in de kwartfinales.

Klaasen zorgde eerder in Minhead voor een grote stunt door tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 10-9 in legs uit te schakelen. Daarmee bereikte de nummer 49 van de wereld voor het eerst sinds ruim 3,5 jaar weer eens de laatste acht van een majortoernooi. Daar bleef het bij.

Jelle Klaasen zorgde bij de laatste zestien voor een stunt door tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit te schakelen. Ⓒ PDC

Kwartfinales UK Open

Dimitri van den Bergh - Gerwyn Price 5-10

Michael van Gerwen - Rob Cross 10-4

Daryl Gurney - Jelle Klaasen 10-9

Jamie Hughes - Jonny Clayton