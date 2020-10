Go Ahead Eagles presenteert met knipoog ’bejaarde’ Jacob Mulenga (36)

De aanvaller was al op proef in Deventer. Naar aanleiding van dat bericht werden door fans op sociale media al grappen gemaakt over de leeftijd van Mulenga. Daar wordt in het filmpje op ingespeeld door Kowet.

Te zien is hoe de spits in het bejaardentehuis op een stoel zit en aan de hand van actiefoto’s en geluidsfragmenten terugblikt op zijn carrière. Om af te sluiten met de woorden: „Het spijt, maar ik ben nog niet klaar.”

Mulenga maakte in Nederland naam bij FC Utrecht, waar hij in 2009 neerstreek, na dienstverbanden bij Afrisport FC, Châteauroux en RC Strasbourg.

Na vijf jaar in de domstad te hebben gevoetbald (100 duels, 39 goals) trok de 43-voudig international naar Turkije, waar hij ging voetballen voor Adana Demirspor. De afgelopen seizoenen was hij actief voor de Chinese clubs Shijiazhuang EB en Liaoning Hongyun.