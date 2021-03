Willem II boven de rode streep na gelijkspel bij Vitesse

Het is knap hoe Petrovic erin is geslaagd om van Willem II een geharnaste ploeg te maken. Nadat de ploeg tegen Feyenoord en FC Utrecht zware nederlagen om de oren had gekregen, zag het er helemaal niet goed uit voor de Tilburgers.

Met de terugkeer van Pol Llonch in de daarop volgende wedstrijd tegen ADO Den Haag vond Petrovic een belangrijk puzzelstukje om het elftal beter neer te zetten. De Spanjaard speelt tactisch een belangrijke rol in het Willem II-elftal als balansbewaker en is daarnaast met zijn fanatisme een aanjager.

Motiverend bericht

Voor de aftrap in de Gelredome kregen de spelers van Willem II het motiverende bericht, dat concurrent VVV-Venlo ook de achtste wedstrijd op rij had verloren. De vijftiende plek kwam daarmee binnen direct handbereik van Willem II.

Petrovic had logischerwijs vastgehouden aan het elftal, dat de afgelopen weken goede resultaten had behaald. Dus met Llonch en de jeugdige stofzuiger Wesley Spieringhs op het middenveld met daarvoor Mike Trésor Ndayishimiye als creatief brein.

Sterk uit startblokken

Willem II kwam sterk uit de startblokken en zocht brutaalweg de aanval. Er waren kansjes voor Mike Trésor en Kwasi Wriedt, terwijl linksachter Derrick Köhn het dichtst bij een openingsgoal voor Willem II was met een afstandsschot, waarmee hij Vitesse-doelman Remko Pasveer tot een uiterste krachtsinspanning dwong.

Na een zeer matige openingsfase nam Vitesse gaandeweg de eerste helft wel meer het initiatief, maar het goed georganiseerd verdedigende Willem II kwam nauwelijks in de problemen. Met Sven van Beek-Sebastian Holmén staat er een goed functionerend verdedigingscentrum.

De boel om

Oussama Darfalou behield na zijn sterke optreden tegen FC Utrecht zijn basisplaats en vormde bij Vitesse de tweemansaanval met Armando Broja. Omdat Ousssama Tannane en Matus Bero terugkeerden van een schorsing viel Loïs Openda buiten de basiself. De geschorste Riechedly Bazoer werd opnieuw vervangen door Enzo Cornelisse.

In de rust gooide Vitesse-trainer Letsch zijn ploeg en het gehanteerde systeem om. Openda kwam in de ploeg van linksback Maxi Wittek, waardoor Vitesse met een viermansverdediging ging spelen en drie aanvallend ingestelde spelers achter diepe spits Darfalou.

In de tang

Willem II werd in de tang genomen, maar veel grote kansen leverde dat niet op. Sterker nog, het waren de Tilburgers die op voorsprong hadden moeten komen. Eerst kreeg Ché Nunnely de bal er van dichtbij niet in, terwijl rechtsback Leeroy Owusu na het omspelen van Pasveer de bal in het zijnet schoof, terwijl er ploeggenoten voor het doel stonden, die de bal zo konden intikken.

Vitesse drukte Willem II richting het eindsignaal stevig in het defensief, want de Arnhemmers hadden een zege hard nodig met het oog op de strijd om de tweede en derde plaats met PSV en AZ. Maar Willem II gaf geen grote kansen meer weg en kon na het laatste fluitsignaal een zwaarbevochten maar verdiend punt incasseren.

Letsch: ’Blij met een punt’

Vitesse-trainer Thomas Letsch vond dat hij het punt na het duel met Willem II moest accepteren. „Voor de wedstrijd zou ik hier teleurgesteld over zijn, nu moeten we blij zijn met een punt”, zei de Duitse coach bij ESPN.

„Willem II had de beste kansen. Ik zoek ook naar verklaringen voor wat er op het veld gebeurde”, zei Letsch. „Wat ons sterk maakt is dat wij normaal het team zijn dat aanvalt. Nu waren er veel foute beslissingen en 80 procent van de ’tweede’ ballen was voor Willem II. Door fouten van ons konden zij counteren en wij vonden niet de oplossingen.”

Petrovic: ’Ontzettend jammer’

Volgens de Vitesse-coach heb je soms dagen zoals deze. „Soms is het beter om dan in ieder geval een punt te pakken. Ik wilde ook niet meer alle risico’s nemen.”

Willem II-coach Zeljko Petrovic was trots dat zijn ploeg een punt had gepakt, maar vond ook dat er meer in had gezeten. „Wij hebben drie, vier 100 procent kansen gehad en bijna niets weggegeven”, zei hij. „Ik vond ons goed spelen. Het is ontzettend jammer, met zoveel mogelijkheden had er meer in gezeten.”

De Tilburgers verlaten door het punt de degradatieplekken, maar Petrovic wees op het zware programma. „Ik denk dat het pas in de laatste twee wedstrijden wordt beslist. We zitten in de degradatiezone, dan moet je iets meer geven. Soms wordt dat beloond met 3 punten, nu niet.”