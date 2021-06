Nederlandse hockeyers Europees kampioen na shoot-outs

Het was de achtste keer dat de twee grootmachten een Europese eindstrijd tegen elkaar speelden. De balans van de zeven voorgaande EK-finales: zes (West-)Duitse zeges en slechts één overwinning voor de oranjehemden. Veel spelers die vanmiddag in het veld stonden, waren er in 2015 bij toen Nederland in Londen eindelijk de negatieve reeks doorbrak met een eclatante 6-1 zege.

Schwalbe-koning

De Duitsers, die nog nooit ín Nederland Europees kampioen werden, drongen gelijk vanaf het eerste fluitsignaal aan. Dat resulteerde in twee onbenutte strafcorners, Oranje had de cornerverdediging prima op orde. In de tiende minuut werd Florian Fuchs door Christian Rühr, bekend van zijn schwalbes in de poulewedstrijd tussen de twee kemphanen, vrijgespeeld. Pirmin Blaak, gebrand op revanche na zijn groene kaart met gevolgen tegen de oosterburen, liet zich vanuit die hoek niet in de luren leggen.

Nederland antwoorde aan het einde van het eerst kwart met twee strafcorners, maar deed daar door een stopfout van Thierry Brinkman en een verkeerde aangeefpush van Mirco Pruyser niets mee. Pruyser bleek met het aangeven last te hebben van het droge veld. Dat euvel werd opgelost door manager Joof Verhees, die na het eerste kwart een bidon water op de plek van de ‘aangeef’ zette.

Teleurstelling bij Oranje na de 1-0 achterstand. Ⓒ ANP

DUITSE OPENINGTREFFER

Het tweede kwart gaf hetzelfde spelbeeld als de eerste: het waren de gasten die als eerste aandrongen. Blaak stond in de weg bij een schot van Timm Herzbruch en pareerde nog een Duitse strafcorner, maar op de strafbal van Rühr had de 33-jarige Rotterdammer geen antwoord. Die strafbal was gegeven doordat Jorrit Croon op de doellijn een Duits schot had gestopt.

In tegenstelling tot het eerste kwart wist Nederland slechts met moeite en sporadisch onder de Duitse druk uit te komen. Voor wie het nog niet wist: de Duitsers zijn er weer. Het is immers een olympisch jaar en dan staat er altijd weer een ploeg klaar om voor de prijzen te gaan. De Duitse coach Kais al Saadi, zoon van Irakese vader en Duitse moeder, heeft zijn zaakjes goed voor elkaar.

KEMPERMANS SLALOM

Nederland gaf vroeg in de tweede helft het eerste teken van leven, maar de pass van Jeroen Hertzberger was te scherp voor Mirco Pruyser. Een minuut later was daar ineens uit het niets Robbert Kemperman. De middenvelder slalomde na een self-pass handig door een Duits ‘poortje’ gaf liggend voor en zag zijn voorzet tot zijn grote vreugde via Linus Müller in het Duitse doel ploffen: 1-1.

Met de gelijkmaker van Oranje nam de spanning in de bij fases slordige finale toe. Maar goed, hoe graag de twee landen ook de Europese titel van he onttroonde België wilden overnemen, de voorbereiding is volledig gericht op Tokio. Pirmin Blaak werkte weer eens met zijn uitschuifbenen een Duitse corner uit de hoek en Alexander Stadler pareerde met een fraaie reflex een kanonskogel van Pruyser die, eerlijk is eerlijk, met zijn kwaliteit meer uit de open kans had moeten halen. Datzelfde gold voor Brinkman, wiens schot uit de heup kracht en richting miste.

Mink van der Weerden (rechts) in duel met Niklas Bosserhoff. Ⓒ ANP

PECH VOOR HERTZBERGER

Hét moment van de finale was de afgekeurde treffer van Hertzberger vlak voor het einde van het derde kwart, die een harde voorzet van linkerflank via een licht contact achter Stadler werkte. Scheidsrechter Barstow vond wellicht dat de bal niet op de juiste plek was genomen, maar zeker was dat de in het zwart gehulde Duitsers goed wegkwamen.

In het laatste kwart golfde het spel op en neer, begonnen de toeschouwers zich te roeren en waren Herzbruch (namens de gasten) en Hertzberger dichtbij het beslissende gouden doelpunt. Die leek vijf minuten voor tijd te vallen, toen de Nederlandse verdedigers elkaar in de weg liepen en Constantin Staib met een listig ‘chopje’ Blaak passeerde (1-2). Negen seconden voor tijd sleepte Jip Janssen ‘op zijn Duits’ de 2-2 binnen. Wat een ontsnapping.

SHOOT-OUTS

En daar waren ze weer, de in 2011 ingevoerde shoot-outs, die genomen moeten worden als een knock-outduel na de reguliere speeltijd geen winnaar kent. De Oranje-spelers Hertzberger, Brinkman, Kemperman en Van Dam namen de shoot-outs foutloos, de Duitsers Rühr en Herzbruch faalden. Rührs inzet werd gekeerd door Blaak, die daardoor wraak nam op zijn eerdere optreden tegen de Duitsers.