Bondscoach Van Gaal geïrriteerd: ’Als je een bal stopt, ben je nog geen goede keeper’

De bondscoach van Oranje oogde geïrriteerd op de vragen over het niet selecteren van Feyenoord-keeper Justin Bijlow. „Hij hoort nu niet bij de eerste vier doelmannen, anders was hij wel uitgekozen. Je moet altijd leveren bij mij en dat heeft hij niet gedaan.”

Om te vervolgen: „Als je een bal stopt, betekent het niet dat je een goede keeper bent. Er zijn meer ’teamfuncties’. Onze keeperstrainer Frans Hoek kijkt naar deze teamfuncties en vergelijkt deze met andere keepers. Er speelt ook nog wat anders, ik wil spelers leren kennen. We hebben 60 spelers gevolgd de afgelopen maanden.”

Noppert in Oranje

Of Bijlow nu zeker niet bij de WK-selectie zit, wil Van Gaal echter ook weer niet zeggen. Alhoewel: „Dat is de vraag. Hij verkeert niet in de juiste vorm, dat wil niet zeggen dat hij uitgesloten is. Dat is niet waar.”

Dat Andries Noppert van SC Heerenveen is geselecteerd, is heel simpel volgens de bondscoach. „Omdat hij ballen stopt. Hij is keeper en dan moet je ballen stoppen. Niet omdat hij specifiek penalty’s zou moeten gaan stoppen. Maar we zoeken wel een penaltykiller. Op alle toernooien hebben we gezien dat dit wel de doorslag kan geven. Op het WK in 2014 was alleen het oog van de meester zaligmakend.”

Speciale penaltytrainingen

Wanneer dacht hij voor het eerst aan Noppert? „De eerste keer was bij Go Ahead Eagles. ’Noppert in Oranje’ schreeuwden ze daar. Toen dacht ik: dat is wel grappig.”

Overigens zal Bijlow zich nog wel melden, deze week bij Oranje, net als Vitesse-sluitpost Kjell Scherpen. Dit om speciale penaltytrainingen te doorlopen samen met de vier geselecteerde keepers Jasper Cillessen, Mark Flekken, Noppert en Remko Pasveer.

Persoonlijkheden

En: „Keeper zijn is een bijzondere functie in een elftal. Daarom zijn ze ook geselecteerd. Nu zijn ze hier en krijgen ze te maken met de visie van de bondscoach”, zei Van Gaal. „Ik kijk hoe zo’n speler zich beweegt en gedraagt. Het gaat ook om gedrag.”

Van Gaal geeft ook aan dat hij op zoek is naar ’persoonlijkheden’ in zijn WK-selectie. „Je gaat op een WK vier weken op elkaars lip zitten. Je moet dan ook een bepaalde persoonlijkheid hebben. Ik zoek spelers die dat met elkaar kunnen dragen. Ik heb deze groep meerdere keren gezegd dat ze fantastisch zijn. Nou, dat wil ik zo handhaven. Ik heb gezien dat ze het met elkaar op kunnen brengen. Daarom zijn er weinig verschuivingen terwijl ik wel graag jeugd in wil passen. Maar dan moet je wel leveren.”

Van Gaal haalt volleybalcoach Murphy bij Oranje

Van Gaal haalt deze week Peter Murphy bij Oranje. De oud-volleybaltrainer gaat zich met de spelers van het Nederlands elftal richten op strafschoppen en het mentale gedeelte dat daar bij komt kijken.

„Penalty’s zijn belangrijk. Murphy gaat testen doen met de spelers, maar ook met de spelers praten hoe je de tegenstander in verlegenheid kunt brengen. Daar zijn ook middelen voor”, zei Van Gaal. „Als de wetenschap dat zegt, dan kunnen wij kijken of we dat in de praktijk kunnen uitvoeren. Dat gebeurt ook deze week.”

Naast de vier geselecteerde doelmannen Remko Pasveer, Andries Noppert, Jasper Cillessen en Mark Flekken, sluiten dinsdag ook Justin Bijlow en Kjell Scherpen (van Jong Oranje) aan bij het Nederlands elftal om testen te ondergaan en te oefenen op strafschoppen.

„In 2014 was het oog van de meester alleen maar zaligmakend”, zei Van Gaal, die daarmee doelde op het wisselen van Cillessen in de kwartfinale van het WK van 2014 tegen Costa Rica voor Tim Krul. „Nu gaan we dat ook wetenschappelijk onderbouwen. Dat is innovatie. Dat pas ik heel vaak toe.”