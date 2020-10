Vincenzo Nibali: ’Morgen kan alles anders zijn’

In de 229 kilometer lange rit van dinsdag, die het peloton van Udine naar San Daniele del Friuli leidde, finishte Nibali in de groep met favorieten. Almeida spurtte in de venijnig oplopende slotkilometer weg, maar het verschil met de vinnige Portugees was op de meet slechts twee seconden.

Nibali keek direct na afloop al vooruit naar de rit van woensdag „Morgen kan alles anders zijn. Er komen een aantal interessante cols aan. We moeten op onze hoede zijn”, zo nam hij een schot voor de boeg op het spervuur aan beklimmingen dat de renners de komende twee dagen nog voor de voeten krijgt.

De Sloveen Jan Tratnik was de sterkste man van de kopgroep en won de zestiende etappe. Ⓒ EPA

Wilco Kelderman

Kelderman zelf maakte zich dinsdag geen zorgen nadat Almeida twee seconden had gepakt. „Uiteindelijk gaat het niks uitmaken”, reageerde de wielrenner op zijn tijdverlies. „Ik zag het niet echt aankomen, maar had wel rekening gehouden met een aanval van Almeida. Daarom zat ik ook bij hem in het wiel.”

De slotklim naar San Daniele Del Fiuli na een lange etappe van meer dan 200 kilometer was kort en steil. Almeida sprong weg en sloeg een klein gaatje. „Hij is veel explosiever dan ik, dus dan weet je dat het lastig is”, zei Kelderman.

„Maar die 2 seconden betekenen niet zo veel. We krijgen de komende twee dagen zware bergetappes met lange beklimmingen, dat is totaal anders. Ik moest de etappe van vandaag goed doorkomen en dat is gelukt”, aldus de kopman van Team Sunweb.