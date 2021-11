Demi Schuurs onderuit in tweede dubbelpartij WTA Finals

Schuurs was het eindejaarstoernooi in Mexico nog begonnen met een overtuigende zege op Samantha Stosur en Zhang Shuai: 6-2 6-2. In de laatste groepswedstrijd nemen Schuurs en Melichar het op tegen de Kroatische Darija Jurak en Andreja Klepac uit Slovenië. Zij hebben eveneens een wedstrijd gewonnen en een verloren, waardoor de winnaar van die partij zich mag melden in de halve finale.

Schuurs deed twee keer eerder mee aan de WTA Finals. Twee jaar geleden haalde ze met de Duitse Anna-Lena Grönefeld de halve finales.

Muguruza wint in drie sets

Garbiñe Muguruza heeft op de WTA Finals de Tsjechische Barbora Krejcikova in drie sets verslagen. De Spaanse nummer 5 van de wereld knokte zich in Guadalajara terug na een set achterstand: 2-6 6-3 6-4.

„Ik begon in de eerste set niet goed, maar in de tweede set heeft het publiek me echt geholpen”, zei Muguruza (28). „Ik zei het al van tevoren en ik meen ik: ze laten me echt beter spelen. Ik dacht: ik ga deze baan niet verlaten zonder Barbora op zijn minst een groot gevecht te bieden.”

Muguruza en Krejcikova (25) troffen elkaar dit seizoen drie keer eerder en twee keer had Krejcikova gewonnen: in Cincinnati en op de US Open. In Dubai was Muguruza de sterkste.

Door de zege houdt Muguruza kans op een plek in de halve finales van het eindejaarstoernooi, net als Krejcikova. Beide speelsters verloren hun eerste groepswedstrijd.

In de laatste groepswedstrijd neemt Muguruza het op tegen Anett Kontaveit uit Estland, die na twee overwinningen al zeker is van een plek bij de laatste vier. Krejcikova treft dan haar landgenote Karolina Pliskova.