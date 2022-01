Luuk de Jong ziet heldenrol vervliegen

Voor het duel tegen de nummer 13 van La Liga had coach Xavi een basisplaats ingeruimd voor Luuk de Jong. Vorige week was de Nederlander met de winnende goal de grote man aan de kant van Barcelona en tegen Granada mocht hij zich dus wederom bewijzen. Dani Alves keerde na zes jaar terug in de basis. Met zijn 38 jaar en 247 dagen is de Braziliaan nu de oudste speler ooit die voor Barcelona in een competitieduel is uitgekomen.

Ziekenboeg stroomt leeg

Tot opluchting van Xavi stroomt de ziekenboeg bij Barcelona langzaam maar zeker leeg. De club had rond de jaarwisseling te maken met een golf aan coronabesmettingen in de selectie. Meer dan tien spelers testten positief en ook waren er heel wat spelers geblesseerd.

Zaterdagavond kon de coach ook weer beschikken over Memphis Depay. De Nederlander keerde na een hamstringblessure, die hem bijna een maand aan de kant hield, terug in de wedstrijdselectie. Hij begon nog wel op de bank. Ook Sergiño Dest was er weer bij. Voor Frenkie de Jong kwam de wedstrijd tegen Granada te vroeg. De Oranje-international kampt met een spierverrekking.

Luuk de Jong laat zich zien

Al na tien minuten leek het erop dat Luuk de Jong de score opende voor Barcelona. De VAR concludeerde echter dat Pablo Gavi eerder in de aanval een paar millimeter buitenspel had gestaan en dus ging het feest voor de Catalanen niet door. Niet veel later liet Luuk de Jong zich weer zien en scheelde het weinig of de Nederlander was de wereld overgegaan met een fenomenale scorpionkick. De spits zag het leer tot zijn eigen teleurstelling net over het doel verdwijnen.

Goal De Jong

In het tweede bedrijf had Luuk de Jong het geluk wel aan zijn zijde. Ruim tien minuten na rust kopte hij de bal na een assist van Alves snoeihard tegen de touwen en werd hij dus alsnog beloond voor zijn sterke eerste helft. Het doelpunt bleek zijn laatste actie, want Xavi haalde hem kort daarna naar de kant en bracht Memphis binnen de lijnen om de overwinning over de streep te trekken.

Tien minuten voor tijd moest Barcelona met tien man verder nadat Gavi zijn tweede gele prent had ontvangen. Het leek er vijf minuten later op dat ook Piqué naar de kleedkamer zou worden gestuurd, maar de scheidsrechter spaarde hem. Granada rook bloed en de gelijkmaker hing vanaf dat moment in de lucht. Een minuut voordat de reguliere speeltijd erop zat maakte Antonio Puertas ook daadwerkelijk de 1-1. Zo werd het toch nog een pijnlijke avond voor Barcelona dat de overwinning door de vingers liet glippen.

Door de zege van Real Sociedad op Celta (1-0) zakte Barcelona een plaats in La Liga. Het staat nu zesde met 32 punten uit twintig duels.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in La Liga.