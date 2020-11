’Conor McGregor maakt comeback in januari 2021’

Beide vechters kwamen eerder via Twitter al tot een verbaal akkoord voor een benefietpartij. Inmiddels lijken door beide kampen en de UFC alle plooien gladgestreken voor een officiële partij.

McGregor (32) en Poirier (31) stonden in september 2014 al eens tegenover elkaar. De Ier won destijds op knock-out. Hij sloeg Poirier in de eerste ronde naar de grond.

Het was destijds de vierde overwinning in de UFC op een rij voor The Notorious, die vervolgens in zijn zevende partij de vedergewichttitel overnam van kampioen José Aldo, wie hij na 13 seconden knock-out sloeg.

September 2014: Conor McGregor slaat Dustin Poirier knock-out. Ⓒ HH/ANP

Inmiddels is zowel McGregor als Poirier overgestapt naar de lichtgewichtklasse, een divisie boven het vedergewicht.

McGregor mikt op een terugkeer naar de top. In 2016 versloeg hij lichtgewicht-titelhouder Eddie Alvarez en kroonde hij zich tot dubbelkampioen. Niet veel later werd hem die titel echter afgenomen vanwege inactiviteit.

Twee jaar later kreeg McGregor een kans om ’zijn’ gouden riem terug te winnen, maar ging hij ten onder tegen kampioen Khabib Nurmagomedov.

McGregor (22 zeges, 4 nederlagen) kwam in januari van dit jaar voor het laatst in actie en won toen op overtuigende wijze van Donald Cerrone, met wie hij binnen ongeveer veertig seconden afrekende.

Conor McGregor in januari van dit jaar, tijdens zijn partij tegen Donald Cerrone. Ⓒ HH/ANP

In juni maakte McGregor na onenigheid met de UFC bekend te stoppen. De afgelopen maanden werd zijn naam echter geregeld in verband gebracht met een bokspartij tegen Manny Pacquiao. Die geruchten zijn verstomd, maar een rentree in de kooi - met als grote doel de lichtgewichttitel - is nu wel aanstaande.

Poirier (25 zeges, 6 nederlagen) vocht vorig jaar nog tegen Nurmagomedov. Net als McGregor moest hij echter afkloppen na een nekklem. De ongeslagen Nurmagomedov ging vorige maand na een overwinning op Justin Gaethje met pensioen en dus ligt de titel voor het grijpen.