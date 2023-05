Zuid-Koreaans international Son vast in China vanwege omkoping

Son werd vrijdag vastgezet. Berichtgeving over zijn detentie kwam in eerste instantie naar buiten via het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap News. De voetballer zit in hechtenis bij de publieke veiligheidsdienst van de provincie Liaoning. De dienst beschuldigt Son van omkoping van een „niet-gouvernementele functionaris”, zegt een medewerker van het consulaat-generaal van Zuid-Korea in Shenyang. De diplomaat gaf geen verdere details prijs.

De twintigvoudig international speelt in China voor Shandong Taishan, een club in de noordoostelijke provincie Shandong. De 31-jarige voetballer kwam eind vorig jaar met Zuid-Korea nog in actie bij het WK in Qatar. Daar strandde de ploeg in de achtste finales.