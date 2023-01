Premium Het beste van De Telegraaf

’Velen weten niet waar ze het over hebben’ Paardensportlegende Jeroen Dubbeldam nodigt Arjen Lubach uit op stal na felle kritiek

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Springruiter Jeroen Dubbeldam en Irene Verheul (sportief directeur Jumping Amsterdam) poseren met Juwel SFN, een van de twee nieuwe paarden van Dubbeldam. Ⓒ Robert Hoetink

Na anderhalf jaar afwezigheid maakt Jeroen Dubbeldam komende vrijdag tijdens Jumping Amsterdam zijn internationale rentree. Voor de 49-jarige springruiter is dit het startschot voor zijn olympische route, die moet leiden tot deelname aan de Zomerspelen van Parijs (2024). Los daarvan gaat er nog iets opvallends gebeuren tijdens Jumping Amsterdam: de organisatie zet de deur open voor een aantal partijen dat kritisch is op het dierenwelzijn in de paardensport.