Novak Djokovic pakt op Wimbledon 20e grandslamtitel

Dit seizoen is Djokovic nog ongeslagen op de grandslamtoernooien. Hij won begin dit jaar de Australian Open en was vorige maand ook de beste op Roland Garros. Hij heeft nu 21 duels op een rij gewonnen op grand slams en is op Wimbledon evenveel partijen op een rij ongeslagen. Hij won de edities van 2018 en 2019.

Twee jaar geleden was hij in een zinderende finale Roger Federer met 13-12 in de vijfde set de baas en nu wist hij het meest aansprekende grandslamtoernooi opnieuw op zijn naam te schrijven. Bij de US Open gaat hij op voor het Grand Slam. Rod Laver was in 1969 de laatste man die alle grandslam-toernooien in één jaar pakte.

Valse start

Djokovic moest de eerste set tot ieders verrassing nog wel inleveren bij de Italiaan die nog nooit eerder in een grandslamfinale had gestaan. Daarna herstelde de nummer 1 van de wereld zich keurig tegen Berrettini die het de Serviër desondanks regelmatig knap lastig maakte:

Djokovic kwam niet al te best uit de startblokken. Hij begon met een dubbele fout en kreeg in de eerste game meteen een breekpunt tegen, maar Berrettini verzuimde toe te slaan. De Serviër liep daarna snel uit tot 5-2 en het zag er naar uit dat hij de eerste set simpel in zak kon steken, maar de Italiaan knokte zich knap terug tot 5-5. Uiteindelijk moest de tiebreak de beslissing brengen. Met een ace serveerde Berrettini de set uit: 7-6.

Na het setverlies leek het alsof er een mentale knop opging bij Djokovic. In no time liep hij uit naar een 5-1 voorsprong. Toch begon de Serviër weer te schutteren. Bij een stand van 5-3 gaf hij drie setpunten op rij uit handen. Bij 5-4 mocht Djokovic zelf serveren voor de set. Daarin verzaakte hij dit keer niet en de beste tennisser van de wereld trok de stand in sets weer gelijk: 1-1.

Matteo Berrettini. Ⓒ AFP

In een spannende derde set trok Djokovic opnieuw aan het langste eind. Met een 5-4 voorsprong kon de Serviër de set opnieuw pakken op eigen service. Op het tweede setpunt was het raak, Djokovic profiteerde van slordigheden bij Berrettini: 6-4.

In de vierde set ging het lange tijd gelijk op. Bij een stand van 3-3 profiteerde Djokovic van een dubbele fout van Berrettini op eigen service en kwam op een 4-3 voorsprong. Meteen daarna verzilverde hij zijn eigen servicegame waardoor hij zijn 20e grandslamtitel voor het grijpen had. Omdat Berrettini opnieuw zijn eigen servicegame inleverde pakte Djokovic zijn zesde titel op Wimbledon.

De eindzege op het gras van Wimbledon betekent dat Djokovic zijn concurrenten Rafael Nadal en Roger Federer evenaart als het gaat om gewonnen grandslamtitels. Alle drie hebben ze nu al twintig titels achter hun naam staan.