Verrassend EK-brons voor volleybalsters

De nieuwe Duitse bondscoach heeft een mooi collectief gesmeed waarin de 23-jarige Sarah van Aalen de eerste spelverdeelster is terwijl de tien jaar oudere Laura Dijkema in spannende fases haar ervaring kan laten gleden. Dat concept werkt al dit hele toernooi goed en ook in deze ‘kleine finale’ vulden de nieuweling en de routinier elkaar perfect aan. Voeg daarbij de klasse van middenaanvalster Indy Baijens ( ook al zo’n nieuwe ster aan het firmament) en het recept voor een verrassing is geschreven.

Bekijk hier het moment dat de bronzen plak binnen is voor Oranje.

Het gerenommeerde Italië wist zich geen raad met het degelijke Oranje collectief, als werd het aan het einde van de twee eerste set nog wel razend spannend. Na 23-20 voor Nederland werd het nog 24-23, maar toen was Ekaterina Antropova zo vriendelijk om namens Italië keihard fout te serveren (25-23).

Het einde van de twee set was nog veel spannender. Terwijl Dijkema al weer in het veld was gekomen om het spel te verdelen verzuimde Italië om de drie setpoints te benutten. Tijdens het doldwaze eindspel onderscheidde Hester Jasper zich met een paar fraaie acties en was Indy Baijens weer messcherp. Bij 27-26 was het eerste setpoints voor Nederland raak, wederom door een Italiaanse misser (28-26).

Schreeuw om ommekeer onbeantwoord

Terwijl het Italiaanse publiek in het goed gevulde Brusselse Paleis 12 om een ommekeer schreeuwde, ging Oranje onverstoorbaar verder met het lamleggen de titelverdediger. Met een scherpe service en een goed gesloten bok als wapens werd de aanvalsmachine aan de andere kant van het net ontmanteld.

Groot was het feest binnen de Nederlandse ploeg toen Nika Daalderop het allesbeslissende punt scoorde. Na de vierde plek van twee jaar geleden in Belgrado is dit brons een mooie beloning voor twee jaar noeste arbeid (25-20).